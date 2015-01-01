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सरकारी स्मार्ट स्कूल:मुकंदपुर के सरकारी स्मार्ट स्कूल में ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया, बाइक चलाते समय हेलमेट पहनें : एएसआई

मुकंदपुर4 घंटे पहले
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कस्बा मुकंदपुर के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल में विद्यार्थियों को नशे व ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान ट्रैफिक एजुकेशनल सेल के इंचार्ज एएसआई हुसन लाल ने बच्चों को बताया कि नशा करने वाले व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, जिस कारण उस व्यक्ति की समाज में कोई कद्र नहीं रहती।

ट्रैफिक व आवागमन नियमों के संबंध में उन्होंने कहा कि जीवन एक अनमोल देन है, बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, अपने व्हीकल के दस्तावेज पूरे रखें, ताकि आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि अगर कोई व्यक्ति नशे का व्यापार करता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। इस मौके पर सांझ केंद्र मुकंदपुर के इंचार्ज एएसआई बलविंदर सिंह, सतनाम सिंह, प्रिंसिपल अमरजीत खटकड़, लैंहबर सिंह, तरसेम लाल, प्रदीप सिंह, कश्मीर सिंह विजय कुमार, भूपिंदर सिंह, मनदीप सिंह, संदीप कुमार, निर्मल राम, प्रवीन कौर, मीनाक्षी, नीरू शर्मा, सतिंदर सोढ़ी आदि मौजूद रहे।

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