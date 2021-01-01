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केस दर्ज:नाबालिग को फोन करके परेशान करने की शिकायत पर केस दर्ज

नंगल5 घंटे पहले
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नजदीकी गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत की उसकी लड़की को एक सौरव वासी हनूमानगढ़ फोन करके तंग परेशान करता है। इससे उनकी लड़की समेत घर के लोग परेशान हैं। पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर सौरव वासी हनूमानगढ़ के खिलाफ 354डी, 506 अधीन केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी पवन चौधरी ने कहा के घर वालों के बयानों के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है।

आरोपी को जल्द काबू कर लिया जाएगा। चौधरी ने कहा अगर किसी की भी लड़की को ऐसे गलत लोग परेशान करते हैं। तो वह बिना किसी डर के पुलिस को जानकारी दें। नंगल थाने के अधीन आने वाले इलाके में ऐसी हरकतें करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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