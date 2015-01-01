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भारतीय किसान यूनियन ने की मीटिंग:दिल्ली में दिए जाने वाले धरने के लिए लगाई ड्यूटियां

रोपड़10 घंटे पहले
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भारतीय किसान यूनियन कादीयां की मीटिंग जिला अध्यक्ष गुरनाम सिंह जस्सड़ां की अगुवाई में हुई। इसमें राज्य उपाध्यक्ष तलविंदर सिंह गग्गों भी शामिल हुए। मीटिंग के दौरान 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में धरने के लिए किसानों की ड्यूटियां लगाई गई और सभी किसानों को दिल्ली पहुंचने की अपील की गई।

इस मौके जिले के खाद डीलरों को संगठन की तरफ से चेतावनी दी गई कि अगर कोई डीलर यूरिया खाद अधिक कीमत पर या यूरिया खाद के साथ कोई और प्रोडक्ट धक्के से बेचेगा तो उसके खिलाफ संगठन द्वारा सख्ती की जाएगी। शुगर मिल मोरिंडा के प्रबंधकों से संगठन की तरफ से मांग की गई कि शुगर मिल को 1 दिसंबर से चालू किया जाए और मिल चलाने से पहले बकाया राशि जारी की जाए। इससे किसान सुचारू ढंग से गन्ना सप्लाई कर सकें। किसानों को दिल्ली चलो प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक किसानों को दिल्ली जाने की अपील की।

इस मौके जिला सलाहकार सुरिंदर सिंह भंगू, कुलविंदर सिंह पंजोला जिला उपाध्यक्ष, कुलवंत सिंह सराड़ी खजानची, रुपिंदर सिंह रूपा ब्लॉक अध्यक्ष, अमरजीत सिंह सोही ब्लाॅक अध्यक्ष मोरिंडा, जगदीप सिंह मक्कोवाल ब्लाॅक अध्यक्ष चमकौर साहिब, हरिंदर सिंह, अमरजीत सिंह, जसविंदर सिंह, शेर सिंह, जगदेव सिंह, गोगी झल्लीयां, रणजीत सिंह नंबरदार उपस्थित थे।

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