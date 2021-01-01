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ट्रैफिक समस्या:पटड़ी की रिपेयर के कारण बंद रहा एनएफएल चौक का रेलवे फाटक

नंगल6 घंटे पहले
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नंगल-ऊना को जाने वाली पटड़ी को रिपेयर के कारण एनएफएल चौक के रेलवे फाटक को सुबह 9 बजे से बंद किया गया। नया नंगल से जाने वाली सारी ट्रैफिक को पीएनएफसी वाल्मीकि चौक की तरफ डायवर्ट किया गया था। इसके बारे में रेलवे पुलिस के हेडकांस्टेबल सुभाष चंद्र ने बताया कि फाटक को सुबह 9 बजे बंद किया था। पटड़ी की सुबह 9 बजे से रिपेयर का काम चल रहा है। फाटक 6 बजे तक खोलने के चलते काम तेजी से चल रहा है। लोगों को किसी किस्म की परेशानी नही आने दी जा रही। इस लिए चौक की तरफ से और नया नंगल की तरफ से ट्रैफिक दूसरी तरफ डायवर्ट कर दी गई है।

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