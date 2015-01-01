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क्राइम:दड़ोली में लक्ष्मी ज्वेलर्स और चौधरी कम्युनिकेशन की दुकान पर चोरी

नंगल सिटी2 घंटे पहले
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गांव दड़ोली के नजदीक लिंक रोड पर चोरों के द्वारा बीती रात दुकानों के शटर तोड़कर सामान चुरा लिया गया। लक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक सतीश वर्मा वासी रेलवे रोड ने बताया कि रोजाना की तरह वह बीती शाम 5:30 बजे दुकान बंद करके घर वापस आ गए थे। शुक्रवार सुबह 8 बजे के करीब साथ की दुकान मालिक का फोन आया कि उनकी दुकान में चोरी हो गई है।

इसके उपरांत उन्होंने जाकर देखा तो उनकी दुकान में से चांदी के साथ-साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी और अन्य सामान चोरी हो चुका था। जिसकी कीमत लगभग 80 हजार रुपए है। वहीं, लक्ष्मी ज्वेलर्स के साथ चौधरी कम्युनिकेशन दुकान में भी चोरी की गई है। दुकान मालिक सुनील कुमार वासी लोअर दडोली ने बताया कि सुबह 7:30 के करीब उन्हें फोन आया कि उनकी दुकान का शटर किसी के द्वारा तोड़ दिया गया है। उन्होंने दुकान पर आकर देखा तो दुकान का शटर एक तरफ से उखड़ा हुआ था तथा अंदर दरवाजे का शीशा टूटा हुआ था। चोरों ने 20 हजार रुपए का सामान चुरा लिया है।

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