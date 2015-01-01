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केस:नशीले टीकों और नकदी सहित 1 व्यक्ति गिरफ्तार

बंगा सिटी4 घंटे पहले
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थाना सिटी बंगा पुलिस ने गांव कजला नहर के पास एक व्यक्ति को नशीले टीकों व गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। एएसआई जसपाल सिंह की अगुवाई में पुलिस पार्टी झिक्का पुली पर मौजूद थी। इस दौरान गांव कजला नहर के साथ आते एक व्यक्ति की शक के आधार पर तलाशी ली तो उससे 12 नशीले टीके व 13 हजार की नकद बरामद हुए। आरोपी की पहचान बंगा के मोहल्ला मुक्तपुरा के रहने वाले जोगिंदर कुमार उर्फ नोनी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है।

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