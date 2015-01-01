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गांव कमाम में बुधवार देर रात वारदात:पिस्तौल दिखा लूटे 19 हजार, कार ले जाने लगे तो दुकानदार ने रॉड से कर दिया हमला, हवाई फायर कर स्कूटी से भागे

नवांशहर2 घंटे पहले
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  • सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर रही पुलिस

नजदीकी गांव कमाम में बुधवार देर शाम दो अज्ञात लुटेरों ने दवाइयों की एक दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गांव लोधीपुर निवासी जगतार सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वे गांव कमाम में बस स्टैंड के पास दवाइयों की दुकान करते हैं। बुधवार शाम करीब 8 बजे दुकान पर एक्टिवा सवार दो नौजवान आए। दोनों नौजवानों ने मुंह ढके हुए थे।

दुकान पर आते ही उन्होंने पिस्तौल दिखाकर गल्ले में पड़े पैसे देने की बात कही। इस दौरान वे घबरा गए और उन्होंने पूरे दिन की सेल करीब 19 हजार रुपए लुटेरों को दे दिए। इस दौरान लुटेरों ने उनकी कार की चाबी भी उठा ली और वे उनकी कार ले जाने लगे। लुटेरों के कार में बैठने के बाद उन्होंने लुटेरों को रोकने के लिए अपने पास रखी रॉड से उन पर हमला कर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान दोनों लुटेरे कार से बाहर आ गए। जगतार सिंह ने कहा कि उनके विरोध को देखते हुए लुटेरों ने उन पर गोली चला दी, लेकिन वे किसी तरह बच गए। बाद में कार भगाने में असफल हुए दोनों लुटेरों अपनी एक्टिवा पर भागने में सफल हो गए। पुलिस ने इस मामले में लूट व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज, पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी

थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने बताया कि लुटेरों के अंदर आने से लेकर भागने तक की सारी घटना कैमरे में कैद हो गई। हालांकि लुटेरों की ओर से मुंह ढके हुए थे, लेकिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुट गई है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

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