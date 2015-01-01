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कोविड-19:कोरोना के 2 नए मामले, 19 हुए ठीक, एक्टिव केस 61

नवांशहर2 दिन पहले
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जिले में मंगलवार को कोरोना के दो नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। कुल मरीजों की संख्या 2273 पर पहुंच गई है। 19 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिससे एक्टिव मरीजों की संख्या 61 पर पहुंच गई है। जिले में कुल 2135 मरीज ठीक हो चुके हैं। मंगलवार को कोरोना के दो नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से एक नवांशहर व दूसरा मामला बलाचौर ब्लॉक से संबंधित है। अब तक लगभग 72 हजार 920 लोगों की कोरोना सैंपलिंग की जा चुकी

है। इनमें से 50 लोगों की सैंपलिंग रिपोर्ट आना अभी बाकी है। मंगलवार को भी 1059 लोगों की सैंपलिंग की गई। सैंपलिंग के लिए सेहत विभाग ने तहसील कांप्लेक्स के साथ-साथ विभिन्न होटलों, बस स्टैंड व स्कूलों में भी स्वैच्छिक रूप से टेस्ट करवाने के लिए कैंप लगाए। सेहत विभाग ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने का आह्वान करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की।

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