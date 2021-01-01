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कोरोना:स्लोह स्कूल के 5 बच्चों समेत 22 पाॅजिटिव, एक्टिव केस 133

नवांशहर2 घंटे पहले
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  • पांचों मामले सरकारी स्कूल के

जिले में बुधवार को 22 नए कोरोना पाॅजिटिव मामले रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से 5 मामले सरकारी स्कूल स्लोह में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जबकि इस स्कूल के तीन अध्यापक व 14 विद्यार्थी पहले ही पाॅजिटिव आ चुके हैं। यानि अब इस स्कूल के तीन टीचर व 19 विद्यार्थी अब तक पाॅजिटिव आ चुके हैं। जिले में बुधवार को पाॅजिटिव आए 22 मामलों में से सबसे अधिक 8 मामले मुज्जफरपुर ब्लाक से हैं। सेहत विभाग के अनुसार बुधवार को

रिपोर्ट हुए 22 मामलों के साथ जिले में कुल मामलों की संख्या 2707 तक पहुंच गई है। बुधवार को 16 मरीज ठीक भी हुए तथा ठीक हुए कुल मरीजों का आंकड़ा 2482 हो गया है। जिले में 22 नए मरीज मिलने तथा 16 के ठीक होने से जिले में एक्टिव मामलों की संख्या 6 बढ़कर 133 पर पहुंच गई है।

681 लोगों के सैंपल लिए

मंगलवार को रिपोर्ट हुए 22 मामलों में मुज्जफरपुर से आठ, नवांशहर से छह, मुकंदपुर से तीन, बलाचौर व सुज्जों से दो-दो तथा सड़ाेया से एक मामला है। सेहत विभाग की ओर से बुधवार को 681 लोगों के सैंपल लिए गए। सिविल सर्जन डा. जीएस कपूर ने बताया कि स्लोह स्कूल के पांच और विद्यार्थियों की रिपोर्ट बुधवार को पाॅजिटिव आई है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

डीईओ जगजीत सिंह ने भी स्कूल का दौरा किया- स्कूल में एक साथ तीन अध्यापकों व 19 विद्यार्थियों के कोरोना पाॅजिटिव आने पर डीईओ जगजीत सिंह ने भी स्कूल का दौरा किया तथा गांव के सरपंच व स्कूल कमेटी के सदस्यों से बातचीत कर मामले की जानकारी ली।

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