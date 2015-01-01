पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

जिले में कोरोना के बाद डेंगू का डंक:2 माह में 24,745 घरों और संस्थानों की चेकिंग, 940 जगह मिला डेंगू का लारवा,

नवांशहर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • सरकारी रिकॉर्ड में सामने आए 140 मामले
  • मौसम में बदलाव लोगों में वायरल बुखार की हो रही पुष्टि

डेंगू धीरे-धीरे जिले में पैर पसार रहा है। हालात यह हैं कि बीते दो महीनों में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 140 से अधिक डेंगू पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। बताते हैं कि निजी स्वास्थ्य केंद्रों से भी दर्जनों लोग डेंगू का उपचार करवा रहे हैं, जिनका आंकड़ा विभाग के पास नहीं पहुंच पाता।

हालांकि विभाग के अधिकारियों की मानें तो डेंगू के मामलों के संबंध में जिले से संबंधित बड़े अस्पतालों द्वारा खुद की गई जांच में डेंगू पॉजिटिव के मामले सामने आने पर विभाग को जानकारी दे दी जाती है। वहीं बताया जा रहा है कि जिस तरह डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, यह संख्या आने वाले 15 दिसंबर तक ओर बढ़ने की आशंका है। शहर में 100 से ज्यादा खाली प्लाट हैं। इनमें बरसाती व गंदा पानी जमा होने के कारण मक्खी व मच्छर पनप रहे हैं। इसके अलावा कूलरों, गमलों, टायरों आदि में जमा होने वाला साफ पानी डेंगू को दस्तक देता है। दूसरी ओर कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य विभाग इस बार डेंगू व मलेरिया को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

विभाग द्वारा 24745 घरों, दुकानों व संस्थानों पर की जांच की गई है, जिसके तहत 940 जगह पर डेंगू का लारवा मिला है। यही नहीं मौसम में बदलाव व सुबह और शाम के समय मौसम ठंडा होने के कारण जहां अब लोगों में वायरल बुखार की पुष्टि हो रही है, वहीं शहर की कई ब्लड टेस्टिंग लैब में रोज होने वाली 50-60 में से करीब 20 लोगों के प्लेटलेट्स कम आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण वायरल बुखार है।

डेंगू के लक्षण
आमतौर पर डेंगू बुखार के लक्षणों में एक साधारण बुखार होता है और किशोरों व बच्चों में इसकी आसानी से पहचान नहीं की जा सकती। डेंगू में 104 फारेनहाइट डिग्री का बुखार होता है, जिसके साथ इनमें से कम से कम दो लक्षण होते हैं। जिसके तहत सिर दर्द, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी लगना, आंखों के पीछे दर्द, ग्रंथियों में सूजन और शरीर पर लाल निशान आ जाते हैं।

डेंगू से बचाव
डेंगू से बचाव के लिए अपनी त्वचा को ढकने और मच्छर के काटने से बचने के लिए पैंट और पूरी बाजू की शर्ट पहनें, डेंगू मच्छर सुबह या शाम को अत्यधिक सक्रिय होते हैं। ऐसे समय में बाहर निकलने से बचें। ठहरे हुए साफ पानी में एडीज मच्छर पनपता है। पानी के बर्तन या टंकी को हर समय ढककर रखें। मच्छरों के लिए एक प्रजनन आधार विकसित करने की संभावनाओं को कम करने के लिए ऐसे किसी भी बर्तन या सामान को उल्टा करके रखें, जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है और सतहों को अच्छी तरह से साफ करें।

डेंगू का प्रकोप 15 दिसंबर तक रहने की आशंका : डॉ. जगदीप

वायरल बुखार हफ्ता तक रहता है। भूख न लगना, थकावट, खांसी, शरीर टूटना इसके मुख्य लक्षण हैं। डेंगू बुखार में सिर और जोड़ों में दर्द, उल्टी आना, आंखों में जलन रहती है। इस बार डेंगू का सीजन देरी से शुरू हुआ है। इसके 15 दिसंबर तक रहने की आशंका है।
डॉ. जगदीप, जिला एपिडेमोलॉजिस्ट

1.) हल्का डेंगू बुखार- इसके लक्षण मच्छर के दंश के एक हफ्ते बाद देखने को मिलते हैं और इसमें गंभीर या घातक जटिलताएं शामिल हैं। 2.) डेंगू रक्तस्रावी बुखार- इसके लक्षण कुछ दिनों में गंभीर हो सकते हैं। 3.) डेंगू शॉक सिंड्रोम- यह डेंगू का एक गंभीर रूप है और यहां तक कि यह मौत का कारण भी बन सकता है।

डेंगू प्रोन एरिया में किया विजिट
जिले में एंटी लारवा विभाग की ओर से पिछले 6 महीनों में जिले के डेंगू प्रोन एरिया में विजिट की जा रही है। लारवा नष्ट करने के साथ-साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें