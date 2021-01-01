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चुनाव:287 ने किया नामांकन, जांच आज, नवांशहर से अब 130, राहों से 71 व बंगा से 86 ने भरा पर्चा

नवांशहर2 घंटे पहले
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नगर कौंसिल चुनावों में नामांकन के अंतिम दिन बुधवार को जिले में कुल 76 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए और इसी के साथ जिले में तीन दिन में हुए नामांकनों की संख्या 287 हो गई है। बुधवार को नवांशहर से कुल 26, बंगा से 29 और राहों से 21 ने नामांकन दाखिल किए हैं और अब तक नवांशहर के 19 वार्डों में कुल 130, बंगा के 15 वार्डों में 86 व राहों के 13 वार्डों में 71 उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं। वीरवार को सुबह नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और उसके बाद शुक्रवार को आजाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह अलाट किए जाएंगे। उधर कौंसिल चुनावों में नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही उम्मीदवारों की सरगर्मियां भी काफी बढ़ गई हैं तथा राजनीतिक दलों से संबंधित उम्मीदवारों ने प्रचार तेज कर दिया है। बंगा सिटी| नगर कौंसिल चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों ने बुधवार को 29 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे। बता दें कि आज नामांकन दाखिल करवाने का अंतिम दिन था और अब तक कुल 80 प्रत्याशियों ने अपने नामिनेशन भरे हैं। झिक्का रोड स्थित एसडीएम कार्यालय में तहसीलदार विपन भंडारी ने बताया कि आज आम आदमी पार्टी के 18, आजाद 5, अकाली दल से 3 और भाजपा से 3 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे। उन्होंने बताया कि 4 फरवरी को इन नामांकनों की जांच की जाएगी और 5 फरवरी को फाइनल प्रत्याशियों के नाम उनके सिंबल के साथ घोषित किए जाएंगे। इस मौके पर जसविंदर सिंह, बलदीश लाल, भूपिंदर सिंह, जेई रामजीत सिंह, आदेश कुमार, दलवीर सिंह, अमरजीत सिंह आदि मौजूद रहे।

नामांकन के अंतिम दिन 21 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा

राहों|नगर कौंसिल चुनावों के लिए नामांकन भरने के अंतिम दिन बुधवार को 21 प्रत्याशियों ने अपने कागज रिटर्निंग अधिकारी दीपक रुहेला के पास जमा करवाए। नामांकन भरने वालों में वार्ड-1 से आप के बलविंदर कौर, वार्ड-2 से मास्टर हरमेश कुमार, बलदेव भारती, आप के रणजीत सिंह, भाजपा के सरवण कुमार, वार्ड-3 से रमेश कुमार, कुलविंदर कुमार, आप के अजमेर सिंह, वार्ड-5 से मीनाक्षी चोपड़ा, पम्मी चोपड़ा, वार्ड-6 से भाजपा के पवेल कुमार, वार्ड-7 से नवजोत कौर, सिमरनजोत कौर कवरिंग तथा ज्योति देवी, वार्ड-8 से संजीव कुमार, वार्ड-9 से ममता रानी, वार्ड-10 से भजन सिंह, वार्ड-11 से भाजपा की रमेश कौर तथा दविंदर कौर, वार्ड-12 से बहादर सिंह, तरसेम लाल ने नामांकन भरे।

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