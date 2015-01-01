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ठगी:विदेश भेजने के नाम पर 3 युवकों से ठगी

बंगा सिटी4 घंटे पहले
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  • गांव जुलाह माजरा का एजेंट नामजद, दुबई व कुवैत भेजने की हुई थी डील

थाना सिटी बंगा पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर तीन युवकों से ठगी करने के आरोप में एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में गांव खमांचों के अमनदीप कुमार, सुखजिंदर सिंह व बंगा की न्यू माडल कालोनी में रहने वाले सतविंदर सिंह ने कहा है कि गांव जुलाह माजरा में रहने वाले बिट्‌टू नामक एजेंट के साथ दुबई व कुवैत जाने के लिए अमनदीप से 90 हजार, सुखजिंदर सिंह से 90 हजार और सतविंदर सिंह से 30 हजार रुपए में बात तय हुई थी। जिसके लिए उन्होंने बिट्‌टू ने जगदीप सिंह नामक व्यक्ति के बैंक खाते में 25 हजार व 28 हजार 500 रुपए की राशि जमा करवाई थी, जबकि शेष राशि नकद ली थी। इसके लिए उन्होंने पासपोर्ट व लाईसेंस भी दिए थे।

एक साल तक बिट्‌टू विदेश भेजने के नाम पर उन्हें व्हाट्सअप पर वीजा दिखाता रहा और कहता रहा कि उनकी टिकट बन रही है और जल्द उन्हें विदेश भेज दिया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने गांव जुलाह माजरा की पंचायत से भी शिकायत की थी, जिसके बाद बिट्‌टू ने उनके पैसे वापस लौटाने की बात कही थी। बिट्‌टू ने सतविंदर का पासपोर्ट तथा लाइसेंस वापस कर दिए, लेकिन राशि वापस नहीं की। पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 के तहत एजेंट पर मामला दर्ज किया है।

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