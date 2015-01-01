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सुविधा:मधुमक्खी पालन पर 50 बक्सों पर 40 फीसदी उपदान की सुविधा

नवांशहर2 दिन पहले
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जिला बागबानी विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र लंगड़ोआ द्वारा पांच दिवसीय मधु मक्खी पालन प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र लंगड़ोआ में शुरु हुआ। सहायक डायरेक्टर बागबानी डॉ. जगदीश सिंह काहमा व कृषि विज्ञान केंद्र लंगड़ोआ के एसोसिएट डायरेक्टर डॉ. मनोज शर्मा की देखरेख में शुरू हुए इस ट्रेनिंग कैंप में नए शिक्षार्थियों को मधुमक्खी पालन के फायदे बताए गए। प्रशिक्षण लेने के उपरांत जो किसान मधु मक्खी पालने का काम करेंगे, उन्हें राष्ट्रीय बागबानी मिशन के तहत 50 बक्सों पर 40 प्रतिशत उपदान फंड उपलब्ध होने के बाद दिया जाएगा।

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