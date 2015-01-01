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कोविड-19:6 नए पॉजिटिव मरीज मिले, कुल मामले 2055

नवांशहर3 घंटे पहले
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  • अब तक 53,338 की टेस्टिंग, एक्टिव 70

जिले में शुक्रवार को कोरोना के 6 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही जिले में कुल मामलों का आंकड़ा 2055 तक पहुंच गया है। हालांकि शुक्रवार को भी आठ मरीज ठीक हुए और कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 1915 तक पहुंच गई है। अब तक कोरोना काल के दौरान मौतों का आंकड़ा 70 तक पहुंच चुका है।

सेहत विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार शुक्रवार को रिपोर्ट हुए मामलों में नवांशहर अर्बन व बंगा अर्बन से दो-दो मरीज, जबकि सुज्जों व सड़ोया से एक-एक नया कोरोना का मरीज मिला है। इस तरह जिले में कुल 2055 कोरोना के मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। एक्टिव मामलों की बात करें, तो जिले में इस समय कोरोना के कुल 70 केस एक्टिव हैं।

सेहत विभाग की ओर से जिले में अब तक लगभग 53 हजार 338 लोगों की कोरोना सैंपलिंग की जा चुकी है। जिनमें से 30 का रिजल्ट अभी पेंडिंग है। शुक्रवार को भी सेहत विभाग की टीम की ओर से जिले में विभिन्न स्थानों पर कुल 617 लोगों की सैंपलिंग की गई। सेहत विभाग के अनुसार कोरोना का संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है और लोगों को मास्क पहनना व बार-बार तथा 20 सेकेंड तक हाथों को धोना अपनी आदत में शामिल करना चाहिए तथा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना चाहिए।

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