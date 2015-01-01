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शिकायत:युवती को घर से भगाने के आरोप में एक पर केस दर्ज

नवांशहर4 घंटे पहले
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थाना काठगढ़ पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर उनकी बेटी को घर से भगाने के आरोप में एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत में कहा है कि उनके बेटी जिसकी उम्र 12 साल है, वह रात के समय शौच के लिए कमरे से बाहर गई थी, मगर वह वापस नहीं आई। उन्होंने बताया कि एक युवक भी अपने मकान से गायब है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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