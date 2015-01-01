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ठगी:दुबई में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी के आरोप में एक पर मामला दर्ज

नवांशहर3 घंटे पहले
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थाना राहों पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर एक व्यक्ति के खिलाफ दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मोहल्ला खोसला के रहने वाले कृष्णा ने पुलिस से शिकायत की है कि खजराबाद नई दिल्ली के रहने वाले जसवीर सिंह ने उन्हें दुबई में चपरासी की नौकरी दिलाने की बात कही थी, जिसके चलते उसने उनसे डेढ़ लाख रुपए ले लिए। पुलिस द्वारा मामले के संबंध में जांच की, जिसके आधार पर मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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