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सेमिनार:बंगा में लगाए जागरूकता सेमिनार

बंगा सिटी2 घंटे पहले
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सांझ केंद्र के अधिकारियों ने बंगा के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल व गुरु तेग बहादर गेट पर जागरूकता सेमिनार लगाकर विद्यार्थियों तथा लोगों को कोरोना, नशे व ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। ट्रैफिक एजुकेशनल सेल के इंचार्ज एएसआई हुसन लाल तथा सांझ केंद्र बंगा के इंचार्ज सुखबीर सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी मास्क पहनें, भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाएं।

एएसआई हुसन लाल ने कहा कि नशा करने वाले व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। व्यक्ति की समाज में कोई कद्र नहीं रहती। बाइक चलाते समय हैलमेट का प्रयोग जरूर करें, अपने व्हीकल के दस्तावेज पूरे रखें। उन्होंने विद्यार्थियों व लोगों से अपील की कि अगर कोई व्यक्ति नशों का व्यापार करता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल संदीप वर्मा, कमलजीत सिंह अरोड़ा, कर्मवीर सिंह, जगतार सिंह, दर्शन सिंह, मनदीप कौर, अमनदीप कौर, सतनाम सिंह आदि मौजूद रहे।

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