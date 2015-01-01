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आयोजन:पावरकॉम सब डिवीजन में करवाया भंडारा

सरना12 घंटे पहले
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सब डिवीजन पीएसपीसीएल ने वार्षिक भंडारा करवाया। इसमें सुबह अखंड पाठ का भोग डाला गया। अखंड पाठ के दौरान पाठी ने डिवीजन की भलाई के लिए गुरु चरणों में अरदास की। उसके बाद भंडारा किया गया। इस मौके पर एसडीओ मनमोहन लाल भगत, राजेश शर्मा, बोधराज, सुमित कुमार, पंकज कुमार, नरेश, पवन कुमार, मनदीप सिंह, सुरजीत सिंह आदि मौजूद थे।

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