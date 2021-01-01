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चुनाव:बसपा ने 7 वार्डों में घोषित किए प्रत्याशी

नवांशहर2 घंटे पहले
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नगर कौंसिल चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने नवांशहर के 7 वार्डों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने 6 वार्डों में पार्टी सिंबल पर और वार्ड नंबर 11 से आजाद उम्मीदवार रीना कुमारी को समर्थन देने की घोषणा की है। रविवार को गुरुद्वारा श्री गुरू रविदास में माथा टेकने के बाद पार्टी के प्रदेश जनरल सेक्रेटरी डॉ. नछत्तर पाल ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की।इस बारे में जानकारी देते हुए डॉ. नछत्तर पाल ने बताया वार्ड नंबर-3 से निर्मला देवी, वार्ड नंबर 14 से संदीप कुमार, वार्ड नंबर-15 से रजनी रानी, वार्ड नंबर 16 से एड्वोकेट राज कुमार महे, वार्ड नंबर 17 से अमरीक सिंह व वार्ड नंबर 18 से गुरमुख सिंह नारथ पार्टी के प्रत्याशी होंगे। डॉ. नछतर पाल ने बताया कि नवांशहर नगर कौंसिल के अन्य वार्डों पर भी पार्टी की ओर से उनकी विचारधारा से जुड़े लोगों को समर्थन भी दिया जाएगा। इस बारे में जल्द ही घोषणा की जाएगी। नवांशहर में कैंपेन व चुनाव के संचालन में पार्टी नेता एडवोकेट हरगोपाल भी कमान संभालेंगे। इस मौके पर मक्खन लाल चौहान, मास्टर प्रेम कुमार, सोनू कुमार भी मौजूद रहे।

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