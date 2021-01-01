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मामला दर्ज:तूड़ी से भरी ट्रालियों से ट्रैफिक में विघ्न डालने पर 2 पर केस

नवांशहर2 घंटे पहले
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थाना सदर नवांशहर पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में ट्रैफिक नियमों में विघ्न डालने पर दो ट्रैक्टर ट्राली चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी देते हुए एएसआई जोगिंदर पाल ने बताया कि वह पुलिस पार्टी के साथ अड्‌ड उटाला से सहाबपुर को जा रहे थे। इस दौरान जब वह गांव माजरा कलां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सड़क के बीच एक ट्रैक्टर (पीबी-04-एए-3545) जिसने पूरे सड़क को घेर रखा था। उन्होंने उक्त व्यक्ति को रोक कर उसका नाम पता पुछा। उसने अपना नाम जिला फरीदकोट के गांव आराइया वाला कलां निवासी जसविंदर सिंह बताया।

इसी तरह एएसआई राज कुमार ने बताया कि वह गांव जाडला से मेन रोड राहों को जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने जाडला नहर के पास सड़क पर एक तूड़ी से भरी ट्राली (पीबी-62-ए-1657) को आते देखा। जो सड़क के बीचो बीच आ रही थी। ट्राली अधिक भरी होने के कारण ट्रैफिक में बांधा बन रही थी। उन्होंने ट्रैक्टर चालक को रोककर उसका नाम पता पुछा। उसने अपना नाम जिला फरीदकोट निवासी जसवीर सिंह बताया। इस संबंध में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा- 283 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है।

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