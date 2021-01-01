पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मामला दर्ज:दहेज के लिए परेशान करने का आरोप पति समेत चार लोगों पर मामला दर्ज

नवांशहर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

थाना काठगढ़ पुलिस ने एक महिला की शिकायत के आधार पर उन्हें दहेज के लिए परेशान करने के आरोप में पति सहित कुल चार ससुरालियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गांव काठगढ़ की रहने वाली महिला ने पुलिस से की शिकायत में कहा है कि उनकी शादी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे और अमृतसर के बाबा बुड्‌ढा सिंह नगर के रहने वाले हरमनदीप सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद वे अपने पति के पास दो बार ऑस्ट्रेलिया भी गईं, मगर उनके पति ने न केवल उनके साथ वहां बुरा व्यवहार किया बल्कि उनके साथ मारपीट भी की।

पति ने उनके साथ मारपीट करके उन्हें इंडिया भेज दिया। जबकि महिला के दस्तावेज मांगने पर उनके पति व ससुरालियों ने उन्हें नहीं दिए। जिसके चलते मजबूरन उन्होंने मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की। पुलिस द्वारा शुरुआती जांच के बाद महिला के पति हरमनदीप सिंह(ऑस्ट्रेलिया), उसके पिता अमरदीप सिंह, सास व एक अन्य रिश्तेदार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के आरोप में माला दर्ज किया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser