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शिकायत:जमीनी रिकार्ड में हेराफेरी तीन के खिलाफ केस दर्ज

नवांशहर4 घंटे पहले
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थाना औड़ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सन्नी एन्क्लेव खरड़ के रहने वाले जगतार सिंह ने पुलिस से की शिकायत में कहा है कि उन्होंने अपने साथी के साथ मिल कर खरीद व रजिस्ट्री करवाई थी। जमीन को बेचने वाले व्यक्ति की बाद में मौत हो गई, मगर उसके भतीजों ने उनके द्वारा खरीदी गई जमीन के खसरा नंबर उस जमीन के कागजात में लिख दिए जो जमीन मृतक के भतीजों द्वारा अपने हक में करवाई गई थी। पुलिस जांच में रिकार्ड में कुछ खामियों का फायदा उठाकर आरोपितों द्वारा जमीन पर कब्जा करने की बातें सामने आई है। जिसके चलते पुलिस ने गांव खुर्द के रहने वाले सुखदेव सिंह, परविंदर सिंह व जसप्रीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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