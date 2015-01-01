पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गलत प्रचार:सोशल मीडिया पर सरपंच के खिलाफ गलत प्रचार के आरोप में 1 पर केस दर्ज

नवांशहर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

थाना मुकंदपुर पुलिस ने एक महिला सरपंच के बयानों के आधार पर उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत प्रचार करने के आरोप में मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला सरपंच ने पुलिस से की शिकायत में कहा है कि एक व्यक्ति गांव अपरा का रहने वाले कमल ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत प्रचार किया है। जिसमें आरोपी द्वारा यह बताया गया है कि कोरोना काल में जो नाकाबंदी गांव के जिला जालंधर से जोड़ने वाली सड़क पर की गई थी उसे प्रशासन ने नहीं बल्कि सरपंच द्वारा करवाया गया है।

जोकि गलत था। जबकि एक कैंसर पीड़ित जिसे प्रशासन द्वारा एकांतवास में रखा गया था, लेकिन प्रचार ये किया कि उसे भी सरपंच के कहने पर ही एकांतवास में रखा गया है। जबकि गांव की सरहद पर नाका व व्यक्ति को एकांतवास प्रशासन द्वारा ही किया गया था। जिसके चलते पुलिस द्वारा मामले के संबंध में पुलिस द्वारा जांच की गई, जिसके बाद आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें