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माइनिंग:रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रालियों सहित तीन पर केस दर्ज

नवांशहर3 घंटे पहले
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थाना सदर पुलिस ने रेत से भरी तीन ट्रैक्टर ट्रालियों सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें से एक व्यक्ति अज्ञात है। माइनिंग अधिकारी हरजिंदर सिंह ने बताया कि वह साथी कर्मचारियों की मदद से टी-प्वाइंट जाडला रोड पर पहुंचे तो नवांशहर की ओर से रेत से भरी हुई तीन ट्रैक्टर ट्रालियां आ रही थी। जिन्होंने कर्मचारियों की ओर से रुकने का इशारा किया। इनमें से एक व्यक्ति ट्रैक्टर ट्राली छोड़ कर मौके से फरार हो गया। उन्होंने दो ट्रैक्टर चालकों को काबू कर उनका नाम पता पुछा। उन्होंने अपना नाम गांव बंगा बेट निवासी राम कृष्ण व राकेश कुमार बताया। उन्होंने उक्त लोगों से माइनिंग संबंधी दस्तावेजों की मांग की। लेकिन वह कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सके।

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