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असेसमेंट:नशामुक्त भारत अभियान की असेसमेंट करने पहुंची केंद्रीय टीम

नवांशहर2 घंटे पहले
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आईटीआई (वूमेन) में नशामुक्त भारत अभियान के तहत सेमिनार लगाया गया। असेसमेंट करने के लिए नई दिल्ली से केंद्रीय टीम ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया। जिला सामाजिक सुरक्षा अफसर संतोष विर्दी ने बताया कि युवा पढ़ाई के साथ खेलों में भी रुचि लें। पंजाब हुनर विकास मिशन के राज कुमार ने बताया कि हर छात्र अपनी योग्यता के अनुसार अपना नाम रोजगार दफ्तर में दर्ज करवाएं।

करियर काउंसलर हरमनदीप सिंह ने कहा कि पंजाब व केंद्र सरकार की अाेर से समय-समय पर युवाओं को उनके कौशल के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। युवा अपना काम सीख कर लोन लेकर अपना कार्य भी खोल सकते हैं।

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