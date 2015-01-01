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शीत लहर:रविवार से पहले नहीं मिलेगी ठंड से राहत शीत लहर भी रहेगी जारी, धुंध करेगी परेशान

नवांशहर2 दिन पहले
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पहाड़ों से चलने वाली सर्द हवाओं से रात का तापमान 4 डिग्री तक गिर गया है। दोपहर में हल्की धूप के चलते तापमान 20 डिग्री के आसपास रहा, लेकिन शाम 6 बजते ही सर्दी अचानक से बढ़ गई और रात होते-होते तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया। रात और दिन के तापमान में 16 डिग्री के फर्क के चलते रातें बेहद ठंडी हो गई हैं। आने वाले 4 दिन शीत लहर चलेगी और मौसम ऐसा ही बना रहेगा। रविवार व उसके बाद थोड़ी

राहत की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल दमा और सांस की बीमारी के शिकार लोगों के लिए मुश्किल समय भी शुरू होने जा रहा है। अगले तीन-चार दिन बादल छाए रहने और धुंध के साथ शहर का प्रदूषण मिलने से स्माॅग की परत में इजाफा होगा। इससे सांस लेने में परेशानी हो सकती है और वातावरण में धुंधलापन रहेगा। हालांकि फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के नीचे बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी और परिवर्तित हवाएं चलने

से ठंडक बढ़ी है। हवाओं की गति साधारण यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इसके बावजूद शहर कोल्ड फ्रंट में घिरा रहा है। चंडीगढ़ मौसम केंद्र के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते अगले 4 दिन शीत लहर का प्रकोप जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। अभी बादल छाए रहेंगे और जितनी देर हवाओं में परिवर्तन नहीं होता है, उतनी देर इसी तरह का मौसम रहेगा।

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