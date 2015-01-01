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कोरोना:कोरोना के 17 नए पॉजिटिव मिले, दो दिन में 36 मामले आए सामने, एक्टिव केस 69

नवांशहर3 घंटे पहले
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  • कुल पॉजिटिव 1944, ठीक हुए 1810, मौतें 65, सैंपलिंग 46,649

जिले में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर तेज होने लगी है। त्योहारों के सीजन में बाजारों में भीड़भाड़ बढ़ने तथा लोगों की ओर से मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान न दिए जाने के चलते जिले में पिछले दो दिनों में 36 मामले मिल चुके हैं। बुधवार को जिले में 19 मामले मिले थे, जबकि वीरवार को 17 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि वीरवार को चार मरीज ठीक भी हुए हैं। एक्टिव मामले 69 तक पहुंच गए हैं। सेहत विभाग की सूचना के अनुसार अब तक जिले में कोरोना के कुल एक्टिव 1944 हैं। जिनमें से 1810 कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना काल में 65 मरीजों की मौत भी हुई है।

अब तक लगभग 46 हजार 649 लोगों की कोरोना सैंपलिंग की जा चुकी है। वीरवार को भी जिले में रैपिड व अन्य टेस्ट मिलाकर कुल 477 लोगों की सैंपलिंग की गई। वीरवार को रिपोर्ट हुए 17 मामलों में से नवांशहर अर्बन व बंगा अर्बन से एक-एक, बलाचौर ब्लॉक में एक, सुज्जों व मुकंदपुर ब्लॉक चार-चार, जबकि मुज्जफरपुर ब्लॉक में कुल 6 मामले रिपोर्ट हुए हैं। सेहत विभाग का कहना है कि त्योहारों के सीजन में अभी और भी एहतियात बरतने की जरूरत है। अभी लोगों को अधिक एहतियात रखते हुए मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस रखने और हाथों को साफ रखने की जरूरत है ताकि कोरोना को रोका जा सके।

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