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प्रदर्शन:कौंसिल ऑफ जूनियर इंजीनियर इंप्लाइज ने काले बिल्ले लगाकर किया प्रदर्शन

नवांशहर2 घंटे पहले
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नेशनल कोऑर्डिनेटर कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंप्लाइज एंड इंजीनियर व प्रदेश कमेटी कौंसिल आफ जूनियर इंजीनियर केआह्वान पर सर्कल नवांशहर में काले बिल्ले लगाकर धरना दिया गया। जिसमें सर्कल नवांशहर के समूह जेई, अतिरिक्त सहायक इंजीनियर व सहायक इंजीनियर ने भाग लेकर केंद्र सरकार व पावरकाम मैनेजमैंट की नीतियों की कड़े शब्दों से निंदा की गई। संबोधित करते हुए सर्कल नवांशहर के प्रधान तरविंदर सिंह, जरनल सचिव गुरबख्श राम ने कहा कि नई नीतियों के तहत पब्लिक विभागों , पावर सैक्टर विभागों को कारपोरेट घरानों के हवाले करने की तैयारी की जा रही है।

ठेकेदारी सिस्टम के जरिए पावर सैक्टर व लोगों की लूट शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार के हाथ में कोई भी अधिकार नही होंगे। लोगों द्वारा बनाए गए ढांचे भी कार्पोरेट घरानों के हाथ में चले जाएंगे। इसके लिए यूनियन ने मांग की कि बिजली बिल 2020 रद्द किया जाए। रैगुलर तौर पर मंजूर पोस्टें जो खाली पड़ी हैं पर भर्ती की जाए, कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया जाए, पुरानी पैंशन स्कीम चालू की जाए, नई पैंशन स्कीम रद्द की जाए, केंद्र सरकार द्वारा पहले तोड़े बिजली बिलों को दोबारा से बनाया जाए। यदि केंद्र सरकार की ओर से यूनियन नेताओं की मांगों को न माना गया तो वे अपने संघर्ष को और तेज करेंगे।

इसके साथ ही जिला कौंसिल आफ जूनियर इंजीनियर किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए तीनों खेती कानूनों को रद्द करने की मांग की। किसानों के साथ की जा रही धक्केशाही व बेइंसाफी न की जाए। इस मौके पर मनमीत सिंह, रमनजोत सिंह, अमित कुमार, अर्जुन दास, मनजीत सिंह, रविंदर कुमार, प्रवेश तनेजा, विजय सिंह, गगनदीप सिंह, गुरमेल सिंह, राजविंदर सिंह आदि मौजूद रहे।

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