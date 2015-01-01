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काउंसलिंग:दूध उत्पादकों व डेयरी फार्मरों के लिए काउंसलिंग कल

​​​​​​​नवांशहर3 घंटे पहले
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डेयरी विकास अफसर हरविंदर सिंह ने बताया कि डेयरी विकास विभाग 16 नवंबर से दूध उत्पादकों और डेयरी फार्मरों को घर पर बैठे ही ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए अगला बैच शुरू कर रहा है। दफ्तर डेयरी विकास अफसर में 9 नवंबर को कौंसलिंग होगी। प्रोग्राम में दुधारू पशुओं की खरीद से लेकर रख-रखाव, खाने की खुराक, नस्ल सुधार, संभाल और मंडीकरण की तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इच्छुक व्यक्ति दफ्तर डेयरी विकास अफसर, वेटनरी पोलिक्लीनिक, बंगा रोड, महालों, 01823 -225050 पर संपर्क कर सकता है

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