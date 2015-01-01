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प्रकाशोत्सव:दीपावली पर रात 8 बजे से 10 प्रकाशोत्सव पर सुबह 4 से 5 व 9 से 10 चला सकेंगे पटाखे

नवांशहर3 घंटे पहले
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  • नववर्ष व क्रिसमस पर 35-35 मिनट की मंजूरी

डिप्टी कमिश्नर डॉ. शीना अग्रवाल की ओर से 14 नवंबर को दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा जारी आदेशों में उन्होंने कहा कि 30 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर सुबह 4 से 5 बजे तक तथा रात 9 से 10 बजे तक, जबकि क्रिसमस पर रात 11.55 से साढे 12 बजे तक तथा नए साल के पर्व पर भी रात 11.55 से साढे 12 बजे तक पटाखे चलाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जिलावासियों को दिवाली व आने वाले अन्य त्योहारों की बधाई देते हुए ग्रीन दिवाली मनाने की अपील की।

डॉ. शीना अग्रवाल ने कहा कि ग्रीन ट्रिब्यूनल व सरकार की ओर से जारी आदेशों के पालन को यकीनी बनाए जाएं। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करते हुए त्योहार मनाने तथा बढ़ रहे वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए त्योहारों पर पटाखे चलाने से गुरेज किया जाए। पटाखों से पैदा होने वाले जहरीले धुएं व प्रदूषण के कारण कोरोना समस्या और भी बढ़ सकती है तथा इससे कोरोना मरीजों के अलावा बच्चों व बुजुर्गों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है।

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