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ज्ञापन:स्कूलें खोलने और आरटीई का बकाया भुगतान करने की मांग, दिया ज्ञापन

नावां सिटीएक घंटा पहले
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  • मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम निजी स्कूल संचालकों ने दिया ज्ञापन

शहर की सभी निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों की ओर से बुधवार को उपखण्ड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट को मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन देकर अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया गया। ज्ञापन देकर बताया कि पिछले लगभग आठ माह से विद्यालय बंद पड़े हैं। जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बंद पड़ी हुई है।

सरकार की ओर से बोर्ड परीक्षाओं के फार्म भरने की तारीख तय करने के साथ ही पूरा प्रोग्राम जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। लेकिन सरकार की ओर से अभी तक विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

निजी विद्यालयों में कार्यरत लाखों कर्मचारी पिछले आठ माह से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। सरकार से शीघ्र स्कूलों को खोलने का निर्णय लेने, आरटीई का बकाया का भुगतान करने, निजी विद्यालयों के भवन एवं वाहनों पर लॉक डाउन के समय का ऋण माफ करवाने की मांग की है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, सचिव हरि ओम प्रसाद शर्मा, पप्पू लाल राईका, रामूराम यादव, चेनाराम कुमावत, विनोद कुमार शर्मा, मोती राम कुमावत, राजेंद्र चौधरी, मुकेश कुमावत, लक्ष्मण सिंह सहित अन्य संचालक उपस्थित रहे।

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