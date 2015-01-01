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सेहत विभाग:वर्कशॉप व शुगर मिल में चेकिंग 5 जगह पर मिला डेंगू का लारवा

नवांशहर4 घंटे पहले
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सेहत विभाग को वीरवार को डेंगू जागरुकता मुहिम के तहत पंजाब रोडवेज वर्कशॉप, शुगर मिल में पांच स्थानों से डेंगू का लारवा मिला है। एपिडेमोलॉजिस्ट डॉ. जगदीप ने बताया कि सेहत विभाग की टीम को वर्कशॉप में रखे टायरों को चेक करते समय यह लारवा मिला। लारवे को नष्ट करवाने के साथ ही लोगों को चेतावनी दी गई कि वह अपने घरों तथा आसपास साफ पानी न खड़ा होने दे। मौके पर डॉ. जगदीप सिंह, बीईई तरसेम लाल, जोगिंदर पाल, बलप्रीत, जसप्रीत, गुरदीप, गुरचरण, प्रदीप आदि मौजूद रहे।

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