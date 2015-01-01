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एक्शन में टीम:रोडवेज वर्कशॉप व चर्च कॉलोनी में मिला डेंगू का लारवा, करवाया नष्ट

नवांशहर5 घंटे पहले
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सेहत विभाग की टीम को शुक्रवार को ड्राई डे के तहत चेकिंग के दौरान पंजाब रोडवेज वर्कशॉप व चर्च कॉलोनी में दो स्थानों से डेंगू का लारवा मिला। जिसे नष्ट करवा कर लोगों को अपने आसपास सफाई रखने के लिए प्रेरित किया गया। एसएमओ डॉ. हरविन्दर सिंह ने बताया कि डेंगू का मच्छर दिन प्रतिदिन जानलेवा होता जा रहा है, इससे बचने के लिए हमें खुद भी घरों व घर के बाहर कही पर भी साफ पानी नहीं खड़ा होने देने चाहिए।

हेल्थ इंस्पेक्टर जोगिन्द्र पाल ने कहा कि हडिड्यों में कंपकंपी, बुखार, आंखों के पीछे दर्द, कमजोरी महसूस होना, मांस पेशियों और जोड़ों में दर्द, जी घबराना, व उल्टी आने आदि डेंगू के लक्षण हैं। मौके पर बीईई तरसेम लाल, बलप्रीत, जसप्रीत, गुरदीप, ओंकार सिंह हाजिर रहे।

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