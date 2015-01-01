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छठ पूजा:श्रद्धालुओं ने डूबते सूरज को दिया अर्घ्य, देर शाम की आतिशबाजी

नवांशहर3 घंटे पहले
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डूबते सूर्य को अर्घ्य देती महिला।
  • व्रतधारियों ने छठ बेदी पर गन्ना, केला, नारियल, नींबू, अनानास व फल रख कर मांगी मन्नत

शुक्रवार को शहर के पास तालाबों, नहर, पानी के घाटों के पास प्रवासियों लोगों द्वारा छठ मैया का सरकार के प्रोटोकॉल की पालना करते हुए पूजन किया। शहर के कई स्थानों पर बने छठ माता (चार कौनों वाला पौखरवा) छठ बेदी पर महिलाओं व पुरुषों ने विधिवत पूजन कर उसके बाद पानी में खड़े हो कर संध्या अर्घ्य (अर्घ्य पूजन) देते हुए पूजन किया। दो दिन से छठव्रतियों द्वारा अपने परिवार व संसार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हुए उपवास रखा हुआ है।

शाम को सूरज देवता को अर्घ्य दिया तो शनिवार की सुबह सूर्य को जल में खड़े होकर अर्घ्य देने की तैयारी की गई। देर शाम तक छठ मैया की भेंटों व सुंदर लाइटों से सजे शुगर मिल के फुव्वारे, माई हस्सी के तालाब व तालाबों में छठ मइया का गुणगान किया गया, वहीं देर शाम को आतिशबाजी भी की गई। मां छठ पूजा समिति सदस्य सुरेश चौहान व जतिंदर लाला ने बताया कि इस पर्व पर महिलाएं अपने पति, बच्चों, माताओं व पिता अपने बेटो, बेटियों तथा परिवार के साथ छठव्रती सबकी मंगलकामना के लिए 36 घंटे का उपवास रखते है।

महिलाओं ने छठ बेदियों पर दीप व धूप दिखाए तथा केला, नारियल, ईख, नींबू, अनानास, हल्दी, अदरक, पान का पत्ता, सुपारी आदि के साथ पूजन किया। व्रतधारी कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर शनिवार को व्रत सुबह पूर्ण करेंगे। छठ पूजा के दौरान विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता व्रतधारियों को बधाई देने पहुंचे, जिनमें भाजपा की जिला प्रधान पूनम मानिक, अश्वनी बलग्गन, नम्रता खन्ना, जसवीर दीप आदि मौजूद रहे। इस मौके पर भरत, राजू, नन्हे खां, अमरनाथ, राजेश, भूपिंदर, रविंदर गुप्ता, हरमेश गुलेरिया, जीएम सुरिंदर पाल, सतिंदर कुमार, उपेंद्र अमोध, मनीष वर्मा के अलावा इत्यादि हाजिर रहे।

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