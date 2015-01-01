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पुलिस ने रात को की कार्रवाई:अवैध खनन पर जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई 4 पोकलेन और 7 टिप्पर समेत 4 लोग पकड़े

नवांशहरएक घंटा पहले
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  • औड़ पुलिस ने रात को की कार्रवाई, माइनिंग माफिया से जुड़े लोग फरार

पुलिस ने थाना औड़ पुलिस के तहत पड़ते गांव फांबड़ा के दरिया सतलुज क्षेत्र में चल रही नाजायज माइनिंग के खिलाफ शुक्रवार रात को की गई कार्रवाई के तहत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए की मशीनरी भी बरामद की गई है। जानकारी देते हुए औड़ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बख्शीश सिंह व एएसआई हरजिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव फांबड़ा क्षेत्र में अवैध माइनिंग चल रही है। जिसके चलते औड़ पुलिस ने दरिया सतलुज क्षेत्र में बताई जगह पर रात के समय रेड की। इस दौरान माइनिंग माफिया से जुड़े लोग वहां से फरार हो गए।

जिन चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनकी पहचान गांव मांगट निवासी रोहित सिंह व मलकीत सिंह उर्फ निक्का, गांव कक्का पोला के रहने वाले सरबजीत सिंह और लुधियाना निवासी जसपाल सिंह के रुप में हुई है। आरोपियों को अदालत में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस के मौके पर पहुंचने पर वहां से अवैध खनन माफिया के लोग फरार होने लगे। इस दौरान पुलिस ने जहां चार लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं पर मौके से चार पोकलेन मशीनें और 7 टिप्पर बरामद करके उन्हें जब्त किया है।

अवैध माइनिंग के पीछे राजनीतिक शह : चेची
नाजायज माइनिंग के खिलाफ की गई कार्रवाई की आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान शिव कर्ण चेची ने प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध माइनिंग काफी समय से चल रही है। पुलिस को इन टिप्पर चालकों से गंभीरता से जांच कर बड़ी मछलियों तक भी पहुंचना चाहिए। बिना राजनीतिक शह के सतलुज दरिया पर माइनिंग होना नामुमकिन है।

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