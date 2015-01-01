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दिवाली:एसआरसी जैन स्कूल में पौधे लगाकर मनाया दिवाली पर्व

बंगा सिटी4 घंटे पहले
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स्थानीय स्वामी रूप चंद जैन माडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दिवाली का पर्व पौधे लगाकर मनाया गया। प्रिंसिपल मंजू बाला ने विद्यार्थियों को ग्रीन दिवाली मनाकर अपने वातावरण को स्वच्छ रखने की शिक्षा दी। इस दौरान अध्यापक तलजीत सैणी द्वारा ग्रीन दिवाली मनाने के लिए बच्चों को ऑनलाइन भाषण देकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम में स्कूल मैनेजिंग कमेटी चेयरमैन जेडी जैन, प्रधान कमल जैन, मैनेजर संजीव जैन आदि ने विद्यार्थियों व स्टाफ को दीवाली पर्व की बधाई दी।

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