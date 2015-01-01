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देशव्यापी हड़ताल:26 को होने वाले प्रदर्शन को हर वर्ग का समर्थन

नवांशहर5 घंटे पहले
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हड़ताल के संबंध में जानकारी देते ट्रेड यूनियन के सदस्य।

26 नवंबर को किसान संगठनों की ओर से किए जा रहे देश व्यापक हड़ताल को ट्रेड यूनियन की ओर से पूरा समर्थन दिया जाएगा। हड़ताल को लेकर शुक्रवार को वाम दलों, कर्मचारी संगठनों व यूनियनों की ओर से बैठक की गई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए कृषि कानून से प्रदेश के किसान ही नहीं पूरे देश का किसान प्रभावित हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि अगर किसान आर्थिक रुप से कमजोर हो जाएगा तो हर वर्ग पर इसका असर पड़ेगा तथा ऐसे में हर वर्ग को 26 नवंबर के धरने का समर्थन करना चाहिए। बैठक में सीटू के प्रदेश प्रधान महां सिंह रौढ़ी, बलवीर सिंह, राम सिंह नूरपुरी, सोहन लाल, मुकंद लाल, करनैल सिंह राहों, नरिंदर कालिया, अशोक कुमार, बलविंदर सिंह, कुलदीप सिंह दौड़का, स्वतंत्र कुमार आदि उपस्थित थे।

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