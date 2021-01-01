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करवाई:नशा समाप्ति के लिए सभी आगे आएं : मंग गुरप्रसाद

बंगा सिटी2 घंटे पहले
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स्थानीय सिख नेशनल कॉलेज में शनिवार को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता प्रोग्राम का आयोजन करवाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला व्यवहार परिवर्तन कोऑर्डिनेटर मंग गुरप्रसाद ने कहा कि नशे का आदी मनुष्य जहां आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाता है, वहीं सामाजिक हीनभावना का शिकार होकर मानसिक परेशानी में उलझकर रह जाता है। पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों पर नशे के खात्मे के लिए सभी को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि नशे की यह आग जो आज किसी और के घर लगी हुई है, कल को हमारे अपने घर भी पहुंच सकती है।

सरकार द्वारा नशे के शिकार हो चुके मरीजों को रजिस्टर्ड करके मुफ्त इलाज किया जाता है और अनेक युवाओं की नशे की आदत छुड़ाकर उन्हें जिंदगी की मुख्य धारा में शामिल किया गया है। इस दौरान कैरियर कौंसलर हरमनदीप सिंह व मास्टर सुरजीत सिंह ने कहा कि नशा छुड़ाऊ प्रोग्राम के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा सेहत सेवाएं मुफ्त करवाई जा रही हैं।

कालेज प्रिंसिपल अनुपम कौर ने युवाओं से अपील की कि वे नशे की बुराई से दूर रहते हुए समाज मजबूती के लिए काम करें। उन्होंने बताया कि नवांशहर, बलाचौर व कम्युनिटी सेहत केंद्र राहों में ओट सेंटर चलाया जा रहा है, जहां नशा रोगियों को मुफ्त इलाज करने के अलावा कौंसलिंग भी की जाती है। इस मौके पर ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर विकास विरदी, अमरिंदर सिंह, प्रोफेसर अमृत कौर, प्रोफेसर ज्योति, प्रोफेसर बिपन, डॉ. पान सिंह, प्रोफेसर किशोर, डॉ. शिखा, बलदीश सिंह, पंजाबी लेक्चरर गुरमीत सिंह सहित विद्यार्थी मौजूद रहे।

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