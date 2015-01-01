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आग:नहर के किनारे झाड़ियों में लगी आग, दुकानों का बचाव

नंगल सिटी2 घंटे पहले
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श्री आंनदपुर साहिब हाइडल नहर के किनारे झाडिय़ों में आग लग जाने से नहर के किनारे लगी अस्थाई दुकानदारों में डर का माहौल पैदा हो गया। वहीं इस आग पर बीबीएमबी के फायर ब्रिगेड विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया। दोपहर बाद श्री आंनदपुर साहिब हाइडल नहर के किनारे झाड़ियों में आग लग गई नहर के किनारे किसान मंडी में अस्थाई रूप से दुकान लगा कर बैठे दुकानदारों में हड़कंप से मच गया दुकानदारों ने इसकी जानकारी बीबीएमबी अग्निशमन विभाग को दी और मौके पर पंहुचे विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया।

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