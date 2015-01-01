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हमला:मारपीट करने के आरोप में चार लोगों पर मामला दर्ज

नवांशहर4 घंटे पहले
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थाना सिटी पुलिस ने मारपीट के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार गांव चुहड़पुर निवासी राजन शर्मा ने बताया कि वह 8 नवंबर शाम को गांव में ही अहाते पर बैठे थे, तो गांव निवासी बलजिंदर सिंह, कुलदीप सिंह, सुरजीत सिंह व अलीपुर निवासी घनियानी ने उन्हें घेर लिया तथा तेजधार हथियारों सहित उन पर हमला कर दिया। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, उनके शोर मचाने से उक्त व्यक्ति उन्हें धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गए। उन्हें इलाज के लिए बंगा अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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