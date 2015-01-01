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दोहा कतर में नौकरी दिलाने का दिया झांसा:विदेश भेजने के नाम पर 1 लाख 90 हजार की ठगी, एक पर मामला दर्ज

बंगा सिटी4 घंटे पहले
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थाना सिटी बंगा पुलिस ने एक व्यक्ति को विदेश भेजने के नाम पर 1 लाख 90 हजार की ठगी करने के आरोप में एजेंट पर मामला दर्ज किया है। गांव मल्लूपोता के रहने वाले जितेंद्र कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि गांव पंचनंगल माहलपुर के रहने वाले जसवीर सिंह ने 1 लाख 90 हजार में उसे विदेश भेजने की बात कही। जसवीर सिंह ने कहा कि वह दोहा कतर में उसे पिज्जा डिलीवरी ब्वाय की नौकरी लगवा देगा। इसके बाद उन्होंने 23 जुलाई 2019 को 70 हजार, 5 अगस्त को 80 हजार तथा 8 अगस्त 2019 को 40 हजार रुपए जसवीर के बैंक खाते में डाले थे। इसके बाद वह विदेश चला गया, लेकिन वहां पर जसवीर सिंह ने जो उससे कहा था, वैसा कुछ नहीं था। इसलिए वह एक महीने बाद भारत वापस आ गया। इसके बाद जसवीर सिंह ने उसे दोबारा विदेश नहीं भेजा। जांच के बाद पुलिस ने जसवीर सिंह पर धारा 420 व 406 के तहत मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।

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