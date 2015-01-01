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अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर:भ्रूण हत्या संबंधी 104 नंबर पर दें सूचना

नवांशहर3 घंटे पहले
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सेहत विभाग द्वारा जिला अस्पताल के अर्बन सब सेंटर व अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर रविदास नगर में ममता दिवस मनाया गया। सिविल अस्पताल में एसएमओ डॉ. हरविंदर सिंह व अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर रविदास नगर में डॉ. इंदू कटारिया ने गर्भवती महिलाओं व उनके साथ आए परिजनों को सेहत संबंधी जागरूक किया। डॉ. कटारिया ने महिलाएं सही समय पर टीकाकरण करवाए, माताएं अपने बच्चों को कम से कम 6 महीने तक अपना दूध ही पिलाए। मां का दूध बच्चों के लिए अमृत के सामान है तथा यह कई गंभीर बीमारियों से बच्चों को बचाता है। वही मां को भी स्तन कैंसर से बचाता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कन्या भ्रूण हत्या करने की कोशिश करता है, उसे रोकने के लिए 104 नंबर पर जानकारी दें। उन्होंने महिलाओं को सरबत बीमा योजना, संस्थागत प्रसुति करवाने के साथ ही उनको पौष्टिक आहार लेने तथा समय पर डाक्टरी जांच करवाने के लिए प्रेरित किया।

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