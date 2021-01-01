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कोरोना वैक्सीन:स्वास्थ्य अधिकारी बोले-वैक्सीनेशन के अगले पड़ाव के तहत पुलिस कौंसिल कर्मचारी व रेवेन्यू कर्मचारियों के लिए विभाग कर रहा तैयारी

नवांशहर2 घंटे पहले
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  • जिले में 32 फीसदी स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगाई जा चुकी है कोरोना वैक्सीन, आशा वर्कर और नर्सिंग स्टूडेंट्स ही बचे

जिले में 32 फीसदी स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, इनमें अधिकतर संख्या अस्पतालों में कार्यरत स्टाफ जिनमें डाक्टर और अन्य स्टाफ के अलावा अधिकारियों द्वारा भी वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। जिसके चलते अब जो स्वास्थ्य कर्मी व कर्मचारी वैक्सीन की डोज लेने से रह गए हैं उनमें अधिकतर संख्या आशा वर्कर की है, जबकि इनके साथ साथ वे विद्यार्थी हैं जो नर्सिंग कर रहे हैं और विभिन्न अस्पतालों में सेवाएं भी दे रहे थे। मगर कुछ की परीक्षाएं होने और कॉलेज बंद होने की वजह से उनको वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की मानें तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा माना जा रहा है कि अस्पतालों में वर्किंग स्टाफ, डाक्टरों व अधिकारियों के वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जबकि बाकी बचे स्वास्थ्य कर्मियों के भी वैक्सीन के टीके लगाकर जल्द ही टारगेट पूरा कर लिया जाएगा।

सिविल सर्जन डॉ. जीएस कपूर का कहना है कि विभाग द्वारा आशा वर्कर को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसके चलते संभावित रूप से आने वाले कुछ ही दिनों में इस टारगेट को पूरा कर लिया जाएगा। जबकि इसके अलावा विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों जिनके विद्यार्थी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे थे व वे वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड हुए थे के प्रबंधकों से संपर्क करके विद्यार्थियों को वैक्सीन की डोज लगवाने के संबंध में कहा गया है।

1400 नफरी, नगर कौंसिल 400 अधिकारी व कर्मचारी, रेवेन्यू विभाग 1500 कर्मचारी

जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 1518 स्वास्थ्य कर्मचारियों/कर्मियों को वैक्सीन की डोज देने के बाद अब दूसरे चरण के तहत अब जिले में फ्रंटलाइनर जिनमें पुलिस विभाग, नगर कौंसिल व रेवेन्यू विभाग से संबंधित अधिकारी व स्टाफ शामिल हैं को वैक्सीन लगाने के संबंध में तैयारी की जा रही है। विभाग के अनुसार पुलिस विभाग में करीब 1450 के करीब नफरी है, नगर कौंसिल के 400 के करीब अधिकारी व कर्मचारी और रेवेन्यू विभाग के करीब 150 कर्मचारी और स्टाफ सदस्य हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन के संबंध में कार्रवाई चल रही है और आने वाले दिनों में इन्हें वैक्सीन लगाई जाने के संबंध में विभाग तैयारी कर रहा है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. दविंदर ढांडा का कहना है कि विभाग द्वारा अब दूसरे चरण के तहत फ्रंटलाइनर को वैक्सीन की डोज दी जाएगी।

जिसके लिए तैयारी चल रही है व विभाग के निर्देशों के अनुसार वैक्सीन लेकर फ्रंट लाइनर को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। जानकारी के अनुसार जिले में अभी तक 32.4 फीसदी यानि कुल 1518 स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, जबकि कुल 4376 स्वास्थ्य कर्मचारी रजिस्टर्ड हुए हैं। जिसके तहत शनिवार को मुहिम के 13वें दिन 76 हेल्थ वर्करों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। बता दें कि 16 जनवरी को पूरे देश के साथ ही जिले में वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई थी। जिले में पहले दिन सिर्फ 37 लोगों को वैक्सीन लगी थी, जबकि दूसरे दिन 44, तीसरे दिन 77, चौथे दिन 65, पांचवें दिन 133 सेहत कर्मचारियों, छठे दिन 256, सातवें दिन 236, आठवें दिन 13, नौवें दिन 208, दसवें दिन 136, ग्यारहवें दिन 141, 12वें दिन 96 तथा 13वें दिन 76 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। जिन लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई गई है, वे सभी स्वस्थ्य हैं।

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