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कृषि कानूनों के खिलाफ जिले में 5 जगह चक्का जाम:नवांशहर में गांव मैहंदीपुर चौक, बहराम, बछुआं, मजारी टोल नाकों व राहों बस स्टैंड पर दिया धरना

नवांशहर4 घंटे पहले
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  • सरकारों पर कृषि कानूनों के संबंध में किसानों को गुमराह करने का आरोप

किसानों ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ चलाए जा रहे विरोध प्रदर्शनों को तेज कर दिया है। जिसके तहत वीरवार को किसानों ने चक्का जाम प्रोग्राम के तहत बड़ा धरना यहां गढ़शंकर रोड पर स्थित मेहंदीपुर चौक पर दिया। इसके अलावा किसानों ने टोल नाकों बहराम, बछुआं और मजारी पर भी धरने देकर चक्का जाम किया। किसानों की ओर से राहों के बस स्टाप पर भी धरना दिया गया।

धरने के दौरान विभिन्न संगठनों जिनमें महिला संगठन, दलित संगठन, छात्र संगठन व जमहूरी अधिकार सभा व संगठनों ने किसानों की मांगों का समर्थन किया। इस दौरान जहां किसान नेताओं ने मोदी सरकार को सबक सिखाने की बात कही वहीं राज्य व केंद्र सरकारों पर किसानों को कृषि कानूनों के संबंध में गुमराह करने के भी आरोप लगाए। जबकि यहां मजारी टोल नाके के दौरान लगाए गए धरने में मनदीप मन्ना ने शमूलियत की।

मैहंदीपुर चौक में धरने को किरती किसान यूनियन नेता सुरिंदर सिंह बैंस, तरसेम सिंह बैंस, कुल हिंद किसान सभा नेता बलराम सिंह, पंजाब किसान सभा नेता बलवीर सिंह जाडला, जमहूरी किसान यूनियन नेता सोहण सिंह सलेमपुरी, इफटू नेता जसवीर दीप, मुकंद लाल आदि नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि कानून बनाकर देश के अन्नदाता को भिखारी बनाने की नापाक चालें चलीं जा रही हैं।

इस दौरान सीटू नेता रघुनाथ ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य की कांग्रेस सरकार किसानों को कृषि कानूनों के मुद्दे पर गुमराह कर रही है। इस मौके पर भुपिंदर सिंह वड़ैच, जरनैल सिंह जाफरपुर, सुतंत्र कुमार, स्त्री जागृति सभा नेत्री बीबी गुरबख्श कौर संघा, परमजीत सिंह संघा, महा सिंह रौड़ी, परमिंदर मेनका, मक्खण सिंह भानमजारा ने संबोधित किया। बलविंदर महे, सिम्मी, निक्कू राम भी मौजूद रहे, जबकि मास्टर जसवीर सिंह के ढाडी जत्थे और गायक धरमिंदर मसाणी, बंसी बरनाला ने अपनी क्रांतिकारी गीत पेश किए।

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