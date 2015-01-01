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हिदायतें:नशा मुक्त नौजवानों के पुनर्वास के लिए रोजगार के प्रयास की हिदायतें

नवांशहर4 घंटे पहले
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जिला मजिस्ट्रेट डॉ. शीना अग्रवाल ने जिला रोजगार उत्पन्न और प्रशिक्षण दफ्तर के कार्य का जायजा लिया। उन्होंने नशा मुक्त हुए नौजवानों के पुनर्वास के लिए रोजगार के प्रयास करने के आदेश भी दिए। उन्होंने कहा कि एक अच्छे और सेहतमंद समाज की सृजना के लिए नशे को त्याग चुके नौजवानों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना तथा उनको रोजगार मुहैया करवाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा जिला और ब्लाक स्तर पर प्लेसमेंट मुहिम चलाने की हिदायतें भी दीं। डीसी ने बैंकों को भी स्व-रोजगार कर्जों के लक्ष्य पूरे करने और बकाया पड़े मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने की हिदायत की।

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