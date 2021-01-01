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चर्चा:नशा छाेड़ चुके युवाओं का उत्साह बढ़ाया

नवांशहर2 घंटे पहले
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  • कस्बा औड़ में नशे के खिलाफ जनसंवाद में लोगों के साथ किया विचार-विमर्श

नशामुक्त भारत अभियान के लिए दिल्ली से आई केंद्रीय टीम ने जिले में विभिन्न विभागों की अाेर से चलाए जा रहे नशामुक्त भारत अभियान के तहत करवाए जा रहे प्रोग्रामों की समीक्षा की। टीम ने स्थानीय ओट सेंटर के दौरे के दौरान जिला साइकैट्रिस्ट डाॅ. रजिंदर माघो, ओट सेंटर काउंसलर और मरीजों के साथ बातचीत की। डाॅ. माघो ने जिले में चल रहे ओट सेंटरों की जानकारी दी। इसके बाद टीम ने कस्बा औड़ के सरकारी

सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एएसआई हुस्न लाल की देखरेख में करवाए गए प्रोग्राम नशे के खिलाफ जन संवाद में भाग लिया। टीम के प्रतिनिधि आनन्द ने नशा छोड़ चुके नौजवानों के साथ बातचीत करके उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि भारत सरकार की अाेर से चलाए नशामुक्त भारत प्रोग्राम के तहत नौजवान नशे का त्याग कर समाज की प्रमुख धारा के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि नशामुक्त

भारत अभियान के तहत भारत सरकार की समीक्षा पूरी होने के बाद नई योजना बनाकर इस प्रोग्राम को बढ़िया ढंग के साथ लागू किया जाएगा। इस माैके पर एएसआई हुस्न लाल, जिला सामाजिक सुरक्षा अफसर संतोष विर्दी व जिला कोऑर्डिनेटर व्यवहार परिवर्तन मंग गुरप्रसाद ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत आम लोगों के सहयोग के साथ जनता को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। नशा पीड़िताें के लिए सेहत विभाग ने विशेष प्रबंध किए हैं, ताकि नए मरीजों को इलाज सेवाएं मुहैया करवाकर नशामुक्त किया जा सके।

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