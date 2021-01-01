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फील्ड इंप्लाइज यूनियन:जसवीर सिंह रक्कड़ को मार्कफेड फील्ड इंप्लाइज यूनियन का राज्य प्रधान नियुक्त किया

नवांशहर2 घंटे पहले
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मार्कफेड फील्ड इंप्लाइज यूनियन का राज्य स्तरीय इजलास जगरावां में बुलाया गया, जिसमें जसवीर सिंह रक्कड़ को सर्वसहमति के साथ राज्य प्रधान नियुक्त किया गया। इसके साथ ही सरवण सिंह मोगा, सुखराज सिंह लंबी और सुखविन्दर सिंह बठिंडा को सीनियर उप प्रधान, यशवंत सिंह लुुधियाना, जसकरन सिंह बेदी और पवन कुमार पंछी को उपप्रधान, सुखराज सिंह को महासचिव, कुलदीप सिंह सुनाम वित्त सचिव, सौरवप्रीत सिंह मुख्य सलाहकार, धर्मेंद्र चौधरी प्रधान दोआबा जोन, नवतेज सिंह को प्रधान माझा जोन, जगननाथ को प्रधान मालवा जोन चुना गया।

इजलास में जिला प्रधानों के चुनाव में अमरबीर सिंह बाजवा को होशियारपुर, शक्तिमान को कपूरथला, मनप्रीत कौर को गुरदासपुर, सरवण सिंह को मोगा, अमनदीप सिंह सेखों को फरीदकोट, योगेश कुमार को मानसा, तरसदीप शर्मा को पटियाला, मनजोत सिंह को बरनाला, जगदीप सिंह को लुधियाना, अमृतपाल सिंह को तरनतारन, करमजीत सिंह को बठिंडा, नवप्रीत कौर को जालंधर, सतिंदर सिंह को अमृतसर, बलजिंद्र सिंह को संगरूर, जस्सा सिंह को नवांशहर, मनजीत सिंह को फतेहगढ़ साहिब, खुशी राम को रोपड़ का जिला प्रधान चुना गया।

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