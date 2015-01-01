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मौत:कोविड-19 से 2 शुगर मरीजों की मौत

नवांशहर4 घंटे पहले
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जिले में वीरवार को कोरोना के 2 मरीजों की मौत हो गई। एक साथ दो लोगों की मौत ने जिले में मौत का आंकड़ा 67 तक पहुंचा दिया है। कोरोना से मरने वाले दोनों मरीज शुगर के पेशेंट थे। जिनका नवांशहर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। मरने वालों में ब्लॉक मुज्जफरपुर के 57 वर्षीय पुरुष व ब्लॉक सुज्जों से संबंधित 59 वर्षीय महिला शामिल हैं। जिले में 12 नए मामले भी सामने आए हैं और कुल मरीजों की संख्या 1998 पर पहुंच गई है। वीरवार को 9 मरीज ठीक भी हुए, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कुल एक्टिव मामले बढ़कर 86 हो गए हैं। सेहत विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार वीरवार को रिपोर्ट हुए मामलो में से सबसे अधिक बंगा से चार, नवांशहर अर्बन से दो, जबकि सुज्जों ब्लॉक से भी दो मामले रिपोर्ट हुए हैं।

इसके अलावा मुकंदपुर, मुज्जफरपुर, बलाचौर और सड़ोया ब्लॉक से एक-एक मामला सामने आया है। 1845 कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अब तक लगभग 49 हजार 878 लोगों की कोरोना सैंपलिंग की जा चुकी है। इनमें से 40 सैंपलों की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। वीरवार को भी जिले में रैपिड व अन्य टेस्ट मिलाकर कुल 504 लोगों की सैंपलिंग की गई। सेहत विभाग के अनुसार त्योहारों के सीजन में अभी और भी एहतियात बरतने की जरूरत है। अभी लोगों को अधिक एहतियात रखते हुए मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस रखने और हाथों को साफ रखने की जरूरत है ताकि कोरोना को रोका जा सके।

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