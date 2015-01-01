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ईमानदारी:गुम हुआ पर्स मालिक को वापस लौटाया

बंगा सिटी2 घंटे पहले
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गांव गोबिंदपुर में स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने पंप पर तेल डलवाने आए एक व्यक्ति का पर्स लौटाकर नेक काम किया। एचवीसीएल के एरिया सेल अधिकारी जावे अहमद चौधरी ने बताया कि पैट्रोल पंप पर तेल डलवाने आए गांव गुज्जरपुर के केवल सिंह का पर्स पंप पर ही गिर गया था। पंप कर्मचारियों गुरदीप सिंह, रणबीर सिंह व सुखजीत कौर को यह पर्स मिला और उन्होंने पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से केवल सिंह के बारे में पता किया और उन्हें मिलकर उन्हें पर्स सौंप दिया। पर्स में 10 हजार नकद, एटीएम कार्ड व जरूरी कागजात थे।

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