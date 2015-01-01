पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

डीसी ने कहा:दिव्यांगों को विलक्षण पहचान कार्ड मुहैया करवाना यकीनी बनाएं अधिकारी

नवांशहर7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
बैठक के दौरान मौजूद डीसी डॉ. शीना अग्रवाल व अन्य।

डिप्टी कमिश्नर डॉ. शीना अग्रवाल ने अधिकारियों को हिदायतें दी हैं कि दिव्यांगों को विलक्षण पहचान देने के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट (यूडीआई डी प्रोजैक्ट) में तेजी लाई जाए। वे जिला प्रशासनिक कांप्लेक्स में अधिकारियों से इस प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा ले रही थीं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे दिव्यांग व्यक्तियों को www.swavlambancard.gov.in पोर्टल पर रजिस्टर करवाना यकीनी बनाएं।

उन्होंने हिदायत की है कि जिला सामाजिक सुरक्षा अफसर और सेहत विभाग आपसी तालमेल के साथ पेंशन ले रहे दिव्यांग व्यक्तियों को यूडीआई डी कार्ड जारी करने यकीनी बनाएं। इसके अलावा वे जिले के सभी स्कूलों के दिव्यांग विद्यार्थियों को संबंधित स्कूलों के द्वारा पोर्टल पर रजिस्टर करवाएं।

उन्होंने बीडीपीओ को हिदायत की कि वह सरपंचों की मदद के साथ गांवों में गुरू घरों, मंदिरों या अन्य धार्मिक स्थानों द्वारा प्रोजेक्ट संबंधी मुनादी करवा कर दिव्यांग व्यक्तियों को सेवा केन्द्रों, कामन सर्विस सेंटरों की ओर से पोर्टल पर करवाने के लिए प्रोत्साहित करें। बैठक के दौरान यूडीआईडी कार्ड बारे जागरूक करते होर्डिंग्स भी जारी किए, जो कि जिले के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें